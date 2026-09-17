Vormsi laevaliini streik jääb ära

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) ja Kihnu Veeteede vahel pikalt kestnud töötüli lõppes eile hommikul kollektiivlepingu sõlmimisega ja vormsilased pääsevad seetõttu laevaliini reedest alates ähvardanud streigist.

Sõlmitud kollektiivleping kehtib kolm aastat või kuni Kihnu Veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. EMSA esimees Jüri Lember ütles, et kollektiivlepingusse läksid ametikohapõhised minimaalsed lubatavad palgamäärad.

„Nägime, et see on möödapääsmatu. Teiseks on sees ka viieprotsendise tulemustasu maksmise alus käskkirjadega, mis ettevõttes kollektiivlepingu sõlmimise hetkel kehtisid. See annab lootuse, et seda ei ole võimalik ühepoolselt muuta,” rääkis L