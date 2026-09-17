Viis läänlast sai elupäästja medali

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Eile andsid president ja päästeameti peadirektor viiele Läänemaa mehele elupäästja medali. Lisaks sai kaks meest päästeteenistuse medali ja Lihula komando pealik Mikk Luuk päästeteenistuse hõberisti.

Elupäästja medal anti eile üle Risti komando meeskonnavanematele Aavo Liivale ja Alvar Laiale ning sama komando päästjatele Mart Onemarile ja Elor Laanesoole, samuti Haapsalu komando päästjale Meelis Saskale.

Risti mehed päästsid terviserikke tõttu kokku vajunud ekskavaatorijuhi elu.

Mullu 27. novembri külmal hommikul kutsuti Risti päästjad Ristil ekskavaatorijuhi juurde, kes oli masinas kokku kukkunud.

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Kohale jõudes alustasid Liiv, Laanesoo ja Onemar ning töövälisel ajal sündmuskohale