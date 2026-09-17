Juhtkiri: oht möödas, aga mure alles

See, et Vormsi vahet sõitev Kihnu Veeteed suutis meremeeste ametiühinguga kompromissi leida ja kollektiivlepingu allkirjastas, on hea uudis. Hea nii osapooltele kui ka neile, kes ei olnud töötüli otsesed osalised, aga keda selle jätkumine oleks kõige enam puudutanud. Ehk Vormsi elanikele, kes oleks homme algama pidanud streigiga oma saarele lõksu jäänud. Samuti Kihnu elanikele, sest streik oleks tabanud sama reederi teisigi liine.

Nüüdseks on kõrvaldatud oht, et saareelanikud streikivate meremeeste tõttu mandrist ära lõigatakse. Kergemalt võidakse ohata ka regionaal- ja põllumajandusministeeriumis, sest kui mitu saart olnuks töötüli tõttu pikemat aega isolatsioonis, pidanuks nad ikkagi üh