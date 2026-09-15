Juhtkiri: aidake maale elama

Juba kaheksandat korda toimuv maal elamise päev on igati tore ja kiiduväärt ettevõtmine. Maale kolimisest huvitatud linnainimestel on sel päeval võimalik tutvuda nende perede kogemusega, kes on selle tee juba läbi teinud. Saada inspiratsiooni, millega maal ennast ülal pidada ja kuidas end sisse seada. Tutvuda kohalike omavalitsuste, külade ja kogukondadega.

Mis saab aga siis, kui keegi leiabki sedavõrd palju inspiratsiooni, et otsustab juba samal päeval maale kolida? Kui ta ongi ühtäkki leidnud kandi, kus talle meeldib ja millega tahaks end tulevikus siduda? Sel juhul oleks hea, kui keegi talle kohe praktilisi võimalusi pakuks. Maaklerid ja müüjad näitaks ümbruskonnas müügil olevaid talum