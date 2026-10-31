Lääneranna müüs ratastraktori oksjonil maha

Lääneranna vallavalitsus müüs enampakkumisel maha üle 40 aasta vanuse ratastraktori, mida on kasutatud teedelt lume lükkamiseks.

Traktor koos sahaga oli osta.ee keskkonnas enampakkumisel alghinnaga 3000 eurot ja selle summa eest see ka osteti. Pakkujaid oli üks.

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits ütles Lääne Elule, et traktor oli tublisti tööd teinud, aga kohalik omavalitsus teda enam ei vajanud. „Vanust oli tal ka juba,” märkis Sits.

Artikkel jätkub peale reklaami

T-150K tüüpi traktor kuulus kunagisele Hanila vallale.