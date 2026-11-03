Kaevandamine toob valdadele rohkem raha

Maavara kaevandamisõiguselt teenitav tulu on Lääne-Nigula ja Lääneranna vallas tänavu suurem kui mullu. Selle põhjus on tõenäoliselt Rail Balticu ja Tallinna-Pärnu maantee ehituse tõttu kasvanud ehitusmaterjali vajadus.

Maavara kaevandamisõiguse tasu puhul sõltub omavalitsusele laekuv summa maavara liigist. Vee erikasutusõiguse tasu saab kohalik omavalitsus (KOV) sellelt, kui tema territooriumil tarbitakse põhjavett, võetakse vett mõnest veekogust või pumbatakse välja karjäärist. Põhjavee puhul mängib rolli seegi, millisest kihist seda võetakse.

Näiteks kaevandatud tehnoloogilise dolokivi ühe kuupmeetri eest saab kohalik omavalitsus kehtiva seaduse järgi 0,94 eurot, ehituskruusa eest aga 2,02 eurot. Tuhande kuupmeetri vee kohta läheb kvaternaari põhjaveekihist võetud vee puhul omavalitsusele 31,51 eurot, aga karjäärist väljapumbatava sama koguse vee eest 3,82 eurot.

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