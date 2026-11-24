Ants Laikmaa majamuuseumis neljapäeval avatud püsinäitusel „Motiivid Laikmaa loomingus” saab kunstniku loomingut nautida end mugavalt tugitooli istuma sättides.

Kunstniku majamuuseumi alumise korruse saali seinad pole täis Eesti muuseumidest kohale toodud originaaltöid – need kõik poleks väljapanekusse äragi mahtunud. Selle asemel on seintel vahelduvate piltidega digiekraanid, andes nõnda kunstniku loomingust palju laiema pildi.

Laikmaa muuseumi teadur-kuraatori Karin Mäe sõnul sündis näitus külastajate soovist näha kunstniku majamuuseumis ka tema loomingut. Laikmaa eelistas maalida kriitpastellidega, kuid selliste tööde eksponeerimiseks pole majamuuseumis tingimusi. „Paberkoopiaid ma aga siia ei tahtnud, sest neis on tunda kitši maitset,” ütles Mägi ja lisas, et nii jõuti diginäituseni.

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„Valisin maalid, mis minu jaoks avasid Laikmaa hinge,” ütles Mägi Eesti kunstimuuseumist, Tartu kunstimuuseumist ning teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjandusinstituudi kogust näitus