Ants Laikmaa muuseumis avati installatsioon “Lauahõbe ja murtud nuga”

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Pühapäeval avati Ants Laikmaa muuseumis Lena Levtšenkova installatsioon "Lauahõbe ja murtud nuga".

Näitus on inspireeritud perekond Rauale kuulunud ja Tallinnas Kalamaja muuseumile annetatud hõbedast söögiriistade komplektist villases vutlaris. Tarvikute hulgast leiab lisaks nugadele, kahvlitele ja lusikatele ka suhkrutangid ning võist, kõrvitsast või muust pehmemat sorti toiduainest kuulikeste kaapimise kulbikese.

Lauahõbedast inspireeritud installatsiooni jaoks on võetud taaskasutusse vana laudlina ja ajastuhõnguline supitirin. Taustaks on kuulda söömise helisid ja söögiriistade kõlinat.

Levtšenko