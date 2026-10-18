Ants Laikmaa muuseumis avati installatsioon “Lauahõbe ja murtud nuga”

(Vasakult) Ants Laikmaa muuseumi teadur-kuraator Karin Mägi, installatsiooni "Lauahõbe ja murtud nuga" autor Lena Levtšenkova ning Haapsalu ja Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn installatsiooni osaks oleva laua ümber. Foto: Juhan Hepner
Foto: Juhan Hepner
Foto: Juhan Hepner
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Pühapäeval avati Ants Laikmaa muuseumis Lena Levtšenkova installatsioon "Lauahõbe ja murtud nuga".
Näitus on inspireeritud perekond Rauale kuulunud ja Tallinnas Kalamaja muuseumile annetatud hõbedast söögiriistade komplektist villases vutlaris. Tarvikute hulgast leiab lisaks nugadele, kahvlitele ja lusikatele ka suhkrutangid ning võist, kõrvitsast või muust pehmemat sorti toiduainest kuulikeste kaapimise kulbikese.
Lauahõbedast inspireeritud installatsiooni jaoks on võetud taaskasutusse vana laudlina ja ajastuhõnguline supitirin. Taustaks on kuulda söömise helisid ja söögiriistade kõlinat.
Levtšenko