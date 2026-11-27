26. novembril alustati menetlust juhtumis, kus Läänemaal elavale naisele loodi meelega vale ettekujutlus krüptovaluutaga kauplemisest.

Kannatanu nägi Facebookis reklaami, kus pakuti võimalust teenida raha krüptoplatvormil. Naine registreeris end seal. Pärast registreerimist helistas talle vene keelt kõnelev isik, kes selgitas, et investeerimise alustamiseks tuleb teha esimene sissemakse 150 eurot, mille naine ka tegi. Tehingu kinnitas ta PIN-koodidega.

Seejärel võttis temaga ühendust vene keelt kõnelev isik, kes suhtles temaga mitme kuu jooksul WhatsAppi vahendusel. Kelmide juhendamisel laadis naine oma telefoni kaugjuurdepääsu võimaldava programmi AnyDesk ning krüptovaluutaga seotud rakendused Bitcoin ja Blockchain.

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Pärast esialgse sissemakse tegemist hakati naiselt järjepidevalt