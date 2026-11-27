Neljapäeva õhtul tuli korvpallimeeskond Haapsalu Herilased Raplast tagasi võiduga kui võitis sealset Hellermann Tyton võistkonda 88:100.

Mäng algas kohe Andres Andrei 3punkti viskega, millele andis lisa Julius Erik Kasteini visatud kahepunktine korv.

Kui kahe minutiga olid Herilased juba 2:9 juhtimas, võtsid vastased aja maha ning tulid Herilastele järgi viigistades seisu 12:12. Siis aga läksid Herilased eest ja esimene veerandaeg lõppes seisul 15:31.

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Ka teisel veerandajal Herilased vastastel järgi jõuda ei lasknud ning poolajale mindi juba seisul 36:56.

Kolmas veerandaeg algas taas Herilaste visetega: Aivar Grüning viskas kolmepunkti viske ja