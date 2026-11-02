Haapsalu Herilaste U13 võistkond alustas Balti liigat kolme võiduga

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Haapsalu Herilaste U13 korvpallivõistkond alustas Balti poiste korvpalliliiga (BBBL) uut hooaega Riias toimunud etapiga.

2014. aastal ja hiljem sündinud poistest koosnev võistkond pidas viie mängu jooksul maha mitu põnevat kohtumist ning naasis koju kolme võidu ja kahe kaotusega.

Herilased alustasid turniiri edukalt, alistades Leedu võistkonna Švenčioniu SC tulemusega 74:33. Seejärel saadi 71:47 võit KA Žalgiris-2 üle ning kolmandas kohtumises oldi 73:41 paremad SKM Kalnenu Lūsysest.

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Kahe viimase mängu vastased osutusid tugevamaks. Raseiniu KKSC-le jäädi alla 57:72 ning Šiauliai KA Saulele 56:67.

Herilaste koosseisus mängisid Remi Heilu, Naatan