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Pole just sageli võimalust süüa Haapsalu Jaani kirikus altari ette katud piduliku pika laua taga, kuid just seda said laupäeva õhtul teha Ehte 4 maja renoveerimise heaks korraldatud heategevuslikul õhtusöögil osalejad.

Haapsalus Rootsi turu ääres asuv Ehte 4 on Haapsalu Jaani kogudusele kuuluv endine pastoraadihoone, mida kogudus on muinsuskaitseameti ja Haapsalu linnavalitsuse toel kaks aastat jõudumööda korrastanud. Uue ilme on saanud tänavapoolne fassaad ja otsaseinad.

Heategevusliku õhtusöögiga koguti raha koguduse omaosaluse katmiseks. Puudu on 10 000 eurot, millest ligi pool kogutigi õhtusöögi ja selle käigus peetud oksjoniga. „Abivalmeid ja heatahtlikke inimesi on