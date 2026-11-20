Mobiilsete kiiruskaameratega on tänavu Läänemaal tehtud ligi kolm korda vähem trahve kui mullu sama ajaga, aga statsionaarsete kiiruskaamerate tuvastatud rikkumiste hulk on jäänud samaks.

Mullu tuvastas politsei kümne kuuga mobiilsete kiiruskaameratega Läänemaal ligi 6000 rikkumist, tänavu on rikkumisi tuvastatud pisut üle 2000. Mõlemal aastal tuvastasid statsionaarsed kaamerad sama ajaga üle 3300 rikkumise.

Juulist hakkas kehtima muudatus, mille järgi teeb mobiilne kiiruskaamera trahve alates 6 km/h piirkiiruse ületamise eest varasema 3 km/h asemel. Augustis lisandus kohustus panna mobiilse kaamera ette hoiatav märk.

Artikkel jätkub peale reklaami

Et need kaks põhjust on toonud trahvide vähenemise, kinnitas ka p