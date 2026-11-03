Uus petuskeem paneb ohvreid kinkekaarte ostma

Ühismeedias jõudis hiljuti avalikkuse ette juhtum, kus vanem proua ostis Haapsalus Cirkel K tanklas portsu Robloxi kinkekaarte. Tähelepanelik kõrvalseisja sai aru, et tegemist leviva petuskeemiga, ja kutsus politsei.

Roblox on noorte seas populaarne tasuta veebipõhine mänguplatvorm. Kuigi mängimine on tasuta, saab päris rahaga osta kinkekaarte, mida on võimalik vahetada virtuaalseks valuutaks, millega omakorda saavad mängijad osta oma karakteritele lisatarvikuid või mängusiseseid eeliseid.

Kauplused ja tanklaketid müüvad mõnikümmend eurot maksvaid Robloxi kinkekaarte, mille tagaküljel on kraabitav unikaalne kood. Kui see kood sisestada Robloxi veebilehele, laetakse vastav summa kasutaja kontole.

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Veebipolitseinik Elina Laasi sõnul ostavad neid kaarte sageli vanemad lastele kingituseks, et mitte oma krediitkaardi andmeid sisestada. Ohumärk on aga, kui keegi ostab neid 10, 20 või 50 eurot maksvaid kaarte sadade eurode väärtuses, ning veelgi enam see, kui ostja on vanem inimene, kes ise ilmselgelt Robloxit ei mängi – nii, nagu see juhtus Haa