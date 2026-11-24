Transpordiamet kontrollis novembris Läänemaa lapsi kooli vedavaid sõidukeid. Koolibussidest enam oli probleeme autodega.

Kontrolle tehti viie kooli juures. Kokku kontrolliti 12 bussi, millest viiel leiti puudusi. Oru ja Noarootsi kooli juures leiti, et bussijuht ei olnud vedajaga töösuhtes, Kullamaa kooli juures ei olnud kahel bussil nõuetekohast lasterühma tunnusmärki ning ühel Taebla kooli juures olnud koolibussi turvavööd ei tõmbunud tagasi.

Ridala kooli juures kontrollitud neli bussi olid korras. Oru, Ridala ja Kullamaa kooli juures jäi turvavööde korrasolek aja- ja ressursinappuse tõttu kontrollimata.

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Koolibussidest rohkem probleeme leiti lapsi kooli toonud vanemate autodes. Kokku kontrolliti 173 sõidukijuhti, kes kõik olid kained. Küll aga tuvastati 15 juhul rikkumisi l