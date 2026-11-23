Rannarootsi muuseumi uue direktori leidmiseks korraldatud konkursil kandideeris 13 inimest.

„Konkurss läks edukalt. On nõuetele vastavaid kandidaate ja loodame, et saame valitud,” oli rannarootsi muuseumi nõukogu esimees Marju Niinemaa rahul.

Niinemaa sõnul on kandidaatide hulgas nii Läänemaa inimesi, kui ka mujalt Eestist ja isegi Rootsist. „Kõik on siiski eestlased, aga oskavad rootsi keelt või on neil valmidus keel kiiresti ära õppida,” rääkis ta.

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Selle nädala jooksul valitakse kandidaatide seast need, kes järgmisel nädalal vestlusele kutsutakse. „Loodan, et järgmise nädala lõpuks teeme valiku ära,” ütles Niinemaa.

Üle 15 aasta rannarootsi muuseumi juhtinud Ülo Kalm otsustas u