Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus (HNRK) toetab esmakordselt kahe Tartu tervishoiu kõrgkooli füsioterapeudi õppekava üliõpilase õpinguid stipendiumiga, teatas Lääne Elule HNRK turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Sylvia Kandla.

Esmaspäeval, 16. novembril algas Tartu tervishoiu kõrgkooli talvine vastuvõtt ning nüüd saab füsioterapeudiks õppida osakoormusega ka Tallinnas. Tallinna füsioteraapia õpperühma vastuvõtukonkursil eelistatakse võrdse punktisumma korral Läänemaal elavaid kandidaate. HNRK juhatuse esimees Mari-Liis Ööpik-Loks ütles, et Tallinnas alustav füsioteraapia osakoormusega õpperühm toob eriala õppimise lähemale ka neile, kelle jaoks on seni takistuseks olnud