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Virtsu mõisatalli vitriinkappides eksponeerib oma hinnalist klaasikogu kohalik elanik Liia Veek.

Kui Virtsu muuseumi juhataja Jüri Mõniste sai keskkonnaagentuuri Harku ilmakeskuse ülearused, kuigi tuttuued vitriinkapid endale, polnud tal õrna aimugi, et esimesena täituvad need Tarbeklaasi vaasidega – haruldustega, millest nii mõnigi maksab oksjoneil hingehinda. Väljas on sada üks eset.

Toreda kokkusattumusena on näituse hinnalisim ese vaas nimega Jüri – poolläbipaistev tillukesi õhumulle täis iludus 1983. aastast, autor klaasikunstnik Eino