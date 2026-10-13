Virtsus võistlesid hoidistajad

Virtsu hoidiste konkursi kaks esikohta noppis kohalik elanik Triin Raave karamellise tomati-tšillimoosi ja saunakuivatatud tomatitega õlis.

Tomati-tšillimoosile andis esimese koha žürii eesotsas presidendi endise peakoka Indrek Kivisaluga. Saunakuivatatud tomatid said 29 hoidise seas rahva lemmiku tiitli.

Raave sõnul hakkas ta sisse tegema kolme aasta eest, kui Tenerifelt tagasi Eestisse kolis. „Igatsusest kodumaiste maitsete järele,” ütles ta. Tomati-tšillimoos polnud esialgu üldse karamellimaitseline ja sündis juhuse läbi. „Ükskord kõrvetasin ta põhja. Hiljem hakkasin juba meelega suhkrut karamellistama,” ütles Raave. Saunakuivatatud tomatid on päikesekuivatatud tomatite kohalik veri