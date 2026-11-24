Jaanuaris sattus dollar USA institutsioonide usaldusväärsuse pärast tugeva surve alla. Kriminaaluurimine USA keskpanga Föderaalreservi juhi Jerome Powelli suhtes kukutas dollarit vähem kui kümne päevaga euro vastu 3,5 protsenti.

Märtsis hakkas olukord muutuma, kui USA, Iisraeli ja Iraani konflikt suurendas maailmaturgudel ebakindlust ning investorid pöördusid taas turvasadamaks peetava dollari poole – DXY tugevnes kuuga 2,4 protsenti.

Suurem pööre saabus 17. juunil, kui Föderaalreserv hakkas intresside langetamise asemel rääkima hoopis tõstmisest. Septembris tõstiski keskpank baasintressi esimest korda.

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Veel aasta alguses ootas turg USA keskpangalt umbes kolme intresside langetamist, sügiseks on ootus pöördunud hoopis kolme intresside tõstmiseni. See on dollarit investoreile märksa atraktiivsemaks muutnud ja valuutale uue hoo andnud.

Dollarile andis täiendavat tuge USA majanduse parem käekäik võrreldes euroalaga. USA majandusnäitajad ületasid järjest enam analüütikute ootus