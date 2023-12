Erik Laur: intresside langetamine: liigne entusiasm või hea ostukoht?

Turud on rõõmsad. Inflatsioon on alla tulemas, majandus on veidikene jahenemas, kuid mitte liiga palju, et tekiks majanduslangus. Pehme maandumise stsenaariumisse on investoritel suur usk, eriti peale seda, kui ka euroalas langes inflatsioon oodatust kiiremini. Mida saaks aga veel tahta?

