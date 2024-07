Haapsalu randades vohavad mürgised vetikad

Terviseameti võetud proovide järgi vohab Paralepa rannas suures koguses sinivetikas, neist kolm on potentsiaalselt mürgised liigid ja üks, mis võib suures koguses tekitada nahaärritust.

Mürgiste vetikate tõttu lehvib Paralepa ja Vasikaholmi rannas lilla lipp, mis hoiatab suplejaid vees leviva reostuse eest. Lisainfona on selgituseks: ohtlikud vetikad. Samuti on mõlemas rannas üleval hoiatavad sildid, mis ütlevad, et suplusvesi võib tekitada löövet.

Terviseameti vaneminspektori Lea Kiisi sõnul oli neljapäeval proove võttes vetikas silmaga nähtav ja vesi lehkas sinivetikale omaselt kopituse järele.

Pärast ujumist tuleb pesta

Otseselt keelatud ujumine randades pole, kuid võimaliku tekkiva lööbega tuleb arvestada. „Inimene peab ikka ise vaatama, kuhu ujuma läheb,” ütles Kiis. Ta tuletas meelde, et pärast meres ujumist tasub end alati mageda veega pesta, sest lööve võib tekkida ka sinivetikata ning merevett ei tohi alla neelata.

Selleks et sinivetikad hakkaksid vohama, on vaja sooja ja toitainete rikast vett ning tuulevaikset ilma. Kiisi sõnul võis neljapäeval sadanud paduvihm vetika kogumi Haapsalust eemale viia, kuid võis selle ka vastupidi rohkem siiapoole tuua.

Kauaks lillad lipud randades lehvima jäävad, pole veel teada. Kiisi sõnul jälgivad ka G4Si rannavalvurid merevee puhtust ja kui vesi on selge, panevad nad teise lipu üles.

Sinivetikate vohamist soodustavad soojad ilmad ja soe merevesi, nagu praegu on. Eile kell 15 oli Paralepa ja Vasikaholmi rannas õhusooja 23 kraadi ja veetemperatuur oli 25 kraadi. Satelliidiandmete põhjal on praegu sinivetikat täis kogu Soome laht. „Neid on siseveekogudes ja meres,” ütles Kiis.