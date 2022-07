Koroonaviirusega nakatumine kolmekordistunud

Vaid kuu ajaga on nakatumine koroonasse kolmekordistanud. Viimase viie nädala jooksul on Läänemaale lisandunud kokku 60 koroonapositiivset.

Kui siiani olid nakatunud peamiselt Haapsalu ja Lääne-Nigula elanikud, siis nüüd on viiruse levik jõudnud ka Vormsisse. „Rahvastikuregistri andmetel on Vormsile lisandunud üks nakatunu, kuid kuna praegu me kellelegi ei helista ega inimest eraldi ei uuri, pole me kindlad, kas ta ka elab seal või on sinna sisse kirjutatud,” ütles terviseameti Lääne regiooni vaneminspektor Lea Kiis.

Eelmise nädalaga võrreldes on Läänemaale lisandunud 16 nakatunut. Kõige enam on koroonapositiivseid Haapsalus, siis Lääne-Nigulas ja seejärel Vormsi ühe inimesega. „Meie regioonis on tõusnud ka haigestunute keskmine vanus. Läänemaal on see praegu 60, aga see on üldine pilt,” lisas Kiis.

Ka reoveeproovid kinnitavad, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadumas. Viimati oli Haapsalu reoveeproov roheline ehk viirusekandjaid piirkonnas polnud või oli neid väga vähe, jaanipäeval. Sealt edasi on viirusekandjate hulk reovees kas mõõdukas või viitab kohati ka laiemale levikule. „Viirus on olemas,” ütles Kiis. Küll aga rõhutas ta, et haigestumus on üle Eesti ja see ei ole ainult meie piirkonnas. „Paanikaks ei ole põhjust, sest tõus ei ole liiga järsk. Numbrid tõusevad rahulikult ja stabiilselt,” ütles Kiis.

