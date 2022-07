Mikael Korhonen pani Läänemaa pildiraamatusse

Kuus aastat tagasi enda jaoks Läänemaa ja Haapsalu avastanud soomlane Mikael Korhonen andis välja pildiraamatu Läänemaast.

Korhoneni „Läänemaa. Loodus-kultuur-ajalugu” pole turismiraamat, kus on reas ilupildid Läänemaa kaunitest kohtadest ja vaatamisväärsustest, vaid autori nägemus Läänemaast. „See on olnud kolmeaastane projekt,” ütles Korhonen. Alguses pildistas ta oma lõbuks, kuid kui peas hakkas mõlkuma mõte fotod raamatusse panna, hakkas ta kohti valima. „Tahtsin pildistada seda, mida Läänemaal nägin. Siin on ilus ja minu jaoks tundmatu maastik,” ütles Korhonen.

Korhonen on pildile püüdnud Läänemaa eri paiku Haapsalust ja selle ümbrusest Vormsi ja Osmussaareni välja. Ta on jäädvustanud Läänemaad läbi kõigi nelja aastaaja. „See pole Läänemaa dokumenteerimine, vaid jutustus Läänemaast minu lähtepunktist,” ütles Korhonen. Raamat on isiklik ja ka tekstid piltide juures on isiklikud, kirjeldades sageli tundeid, mida

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!