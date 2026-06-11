Juhtkiri: üks pettur käes, teised veel vabad

Lääne Elu. Foto: Markus Sein

Uudis, et tänu ühe valvsa mehe kiirele tegutsemisele tabati telefonipetturite heaks töötav kuller, on kahtlemata hea. Tabati küll kõigest jooksupoiss, aga ehk hakkab temast hargnema kogu ahel ning politsei suudab viimaks leida ka petuskeemide organiseerijad ja täideviijad. Lootus, et neile kaotatud raha leitakse, on küll väike, aga seegi on võimalik.

Mõni oli ühismeedias nobe tähelepanu juhtima tabatud kulleri kodakondsusele. Sellesama petuahela kullerist kõrgemal asuvad petturid räägivad tihtipeale aga soravat eesti keelt, kannavad taskus meie ID-kaarti ega tunne mingeid süümepiinu kaaskodanikelt kõigi nende säästude välja petmise juures. Mõistetagu ühtlasi hukka nemadki.

Et ülejäänud petturid on seni veel vabaduses ja petuskeemid tõenäoliselt jätkuvad, ei tohi keegi endiselt valvsust kaotada. Seepärast kordame põhitõed uuesti üle.

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