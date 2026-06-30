Juhtkiri: käes on jälle samba aeg

Illustratsioon: Karel Rahu

Taas on käes see aeg aastast, kui Lihulas muutub aktuaalseks skandaalne sammas. Lääneranna vallavalitsusse on jõudnud Eesti Leegioni sõprade klubi avaldus panna taas püsti mälestuskivi, õigemini selle teine koopia.

Esimene ülespanek toimus mäletatavasti 2004. Toona sai kivi kalmistul olla napp kaks nädalat, misjärel Juhan Partsi valitsus selle öö varjus suurte jõududega teisaldas. Sestpeale on tehtud korduvaid katseid kivi või selle mõnda koopiat kuhugi paigaldada, aga ikka ebaõnnestunult.

See, et 22 aastat pole asi õnnestunud, peaks ettevõtmise algatajaile andma vihje, et ehk võiks