Meremeeste töötüli sünnitas uue ametiühingu

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) ja Kihnu Veeteede töötüli sai uue peatüki, kui Vormsi ja teiste väikesaarte liinidel sõitev ettevõte sõlmis kollektiivlepingu hoopis äsja loodud väikese ametiühinguga.

Kevadest Kihnu Veeteede ja EMSA vahel vindunud tüli töötasude kasvu ja uue kollektiivlepingu sõlmimise üle ei leidnud hiljuti lahendust ka riikliku lepitaja abil.

EMSA korraldas tunnise hoiatusstreigi Kihnu ja Vormsi liinil ja plaanis ka pikemat streiki. Eile ennelõunal teatasid Kihnu Veeteed, et sõlmisid kollektiivlepingu hoopis Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga (LEMA), mis registreeriti äriregistri andmetel alles läinud reedel.

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