Ormsö hoiatusstreik peeti hoopis Vormsil

Rohuküla sadamas pidi pühapäeval kella 12-13 toimuma parvlaeva Ormsö meeskonnaliikmete hoiatusstreik, mille organiseeris Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing (EMSA). Streiki peeti üllatuslikult aga hoopis Sviby sadamas Vormsil ja Rohukülas Vormsi laeva kai ääres valitses pühapäeval sellel ajal tühjus.

Hoiatusstreigi põhjuseks on EMSA ja Kihnu Veeteede vaheline vaidlus laevameeskondade palgatingimuste üle. ERRi uudisteportaal kirjutas, et EMSA ametiühingujuhi Jüri Lemberi sõnul oli hoiatusstreigi asukoha ootamatu muutumise taga muudatus laevafirma graafikus.

Ametiliit soovib, et Kihnu Veeteed tagaks kuni 30-protsendilise palgatõusu ja töötasude indekseerimise järgmisel aastal. Pöördutu