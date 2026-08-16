Noarootsi mitmevõistlusel nägi rekordeid ja pingelisi medaliheitlusi

Noarootsis võistlesid mitmevõistlusel Eesti kergejõustiklased, kellest parimad selgusid alles viimasel alal.

„Päris palju häid tulemusi, minu arust naiste kõigi aegade pingelisem võistlus ja meeste kõrguse rekord,” ütles peakohtunik Rene Štrik. „Oli hea võistlus.”

Naiste võistlus on pingeline 100 meetri jooksu algusest kuni 750 meetri jooksu finišini välja. Esikolmik selgus alles siis, kui Noarootsi staadioni 250 meetrisel tartaankattega ringil oli kolm ringi läbitud.

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Nõmme KJK kergejõustiklane Kristin Kairit Sonn läbis Noraootsis selle distantsi ajaga 12.99. Anne Helenurm SK Augurist sai kirja samuti hea 13.63. Ta sai ka parima tulemuse kaugushõp