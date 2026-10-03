HKHK otsib uut nime

Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK) kuulutas välja koolisisese konkursi koolile uue nime leidmiseks.

„Kuigi HKHK on ilmselt meie kõigi südames ja kaubamärgina piirkonnas end tõestanud, siis kutsehariduskeskus sõnana ei kirjelda meie pakutavate teenuste valikut,” ütles keskuse direktor Riinu Raasuke. Ta tõi näite, et kutsehariduse kõrval on koolis mittestatsionaarne üldharidus ehk õhtukool, seal pakutakse täienduskoolitusi ja mitmesuguseid muid teenuseid.

Raasukese sõnul sobiks kutsehariduskeskuse asemel kooli nimesse paremini näiteks hariduskeskus või hoopis kolledž. „Olgem ausad, ega meie teeninduspiirkond ole ka enam ainult Haapsalu, kui meie koolitunnid toimuvad nii Keilas, Tallinnas, kaitseväe baasides kui vanglaski,” ütles ta.

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