Lugejad neelavad moodsat prantsuse kirjandust

Neli aastat tagasi oma romaaniga „Lilledele värsket vett” läänlaste südamed vallutanud prantsuse autori Valérie Perrini teoseid raamatukogust kätte saada on peaaegu võimatu.

Eesti keeles ilmumisest peale pole Perrin kordagi loetumate (ja enim müüdud) raamatute esikümnest välja langenud. 2023. aastal kerkis romaan väikelinna kalmistuvahist Haapsalu raamatukogu edetabelis neljandaks, olles seejärel kaks aastat jutti viies. Selle asemel, et esikümnest kaduda, troonib „Lilledele värsket vett” tänavu teisel kohal.

Perrin võistleb iseendaga, sest kolmandal, neljandal ja kuuendal kohal platseeruvad samuti tema teosed. Säärast edu ei oska seletada isegi Haapsalu raamatukoguhoidjad. Kui uue Perrini ilmudes leidubki keegi, kes pole varem temast kuulnud, siis haarab ta kibekiiresti ka eelmiste romaanide järele.

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Raamatupoodide müügihitina pole ükski Perrini teos jõudnud kogusse annetusena. Kes on soetanud, see ei loobu. Olgu vahele öeldud, et krimikirjanduse riiulid täienevad tänu annetustele hoogsalt – ostetakse, loetakse läbi ja antakse ära, sest teist korda krimkat ei loe. Perrini (k