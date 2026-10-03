Haapsalu hakkab otsima ideid Kuuse koolimajale

Eelarvestrateegia järgi on järgmisel aastal plaanitud Kuuse 1 kinnistu ideekonkursile kulutada 50 000 eurot.

„On olnud erinevaid plaane. Valimiste eel oli juttu hariduslinnakust, kuid on ka lammutamisest räägitud,” ütles Haapsalu linnapea Olavi Seisonen.

Kuna hoones tegutseb palju huviringe, tuleb neile Seisoneni sõnul enne lammutamist kindlasti alternatiivsed kohad leida. Eelmine linnavalitsus küsis maja lammutamiseks korduvalt riigi rahastust, kuid jäi sellest ilma.

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Seisoneni sõnul on hoonel hea asukoht. Võimalike lahendustena pakkus ta, et muusikakoolil pole korralikku kontserdisaali, samuti võib sinna ehitada uue lasteaia või ka uue kolledžihoone.

Lisaks nimetas Seisonen linnavalitsuse uue hoone vajadust. Kaks aastat tagasi, 2024. aasta septembris andis toonane linnavalitsu