Ristil toodetud elekter on juba müügil

Taastuvenergiatootja Sunly käivitab etappide kaupa Risti külje all asuvat Baltimaade suurimat päikeseparki ja müüb juba ka seal toodetud elektrit.

„Käikulaskmine käib, prognoosime selle lõpuleviimist lähiajal,” ütles Lääne Elule Sunly ehitusjuht Marek Sakk, kuid ei täpsustanud, kui kaua käivitamine täpsemalt aega võtta võib.

„Park toodab juba elektrit, kuid toodangu maht sõltub päikesekiirgusest, ilmast ja seadistamise käigus kasutatavatest ajutistest tööpiirangutest. Seetõttu ei ole mõistlik praegu kindlat toodangumahtu nimetada,” lisas Sakk.

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Saki sõnul on käimas veel seadistamine ning erinevad lõpetamis- ja korrastustööd. See ei tähenda samas veel päikesepargi lõplikku vastuvõtmist.

„Tootmise alustamine ja lõplik vastuvõtmine on kaks eraldi etappi. Elektritootmine on juba alanud ja jätkub kogu protsessi vältel. Enne lõplikku vastuvõtmist tuleb lõpetada kõik seadistustööd, t