Risti akupark katab Haapsalu kahe ööpäeva elektritarbimise

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Rolls-Royce Power Systems and Sunly have signed contracts for the construction of four large-scale battery storage systems in Latvia, with a total capacity of 490 MWh. The first hybrid energy park, featuring mtu EnergyPacks and solar panels (see graphic) will be commissioned in Valmiera in 2027. Rolls-Royce Power Systems und Sunly haben Verträge über den Bau von vier Batterie-Großspeichersystemen in Lettland mit einer Gesamtkapazität von 490 MWh unterzeichnet. Der erste Hybrid-Energiepark mit mtu EnergyPacks und Solaranlagen (siehe Grafik) wird 2027 in Valmiera in Betrieb genommen.
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Rolls-Royce'i akusalvestussüsteem päikesepargi kõrval Valmiera lähedal Lätis. Rolls-Royce

Eesti taastuvenergia arendaja Sunly koos Rolls-Royce Power Systemsiga ehitab Ristile suure akusalvestuse hübriidpargi. Akupark on nii suur, et sellega saaks katta Haapsalu linna suvise elektritarbimise kahel ööpäeval.

Kokku plaanib Sunly ehitada viis salvestusparki. Neli neist ehitatakse Lätti; viies, parkidest suurim, tuleb aga Ristile. „Sinna kavandatud akupargi maht on 300 MWh. Võrdluseks: Lätis rajame nelja pargi peale kokku 490 Mwh salvestusvõimekust,” ütles Sunly ehitusjuht Marek Sakk Lääne Elule.

Sakk tõi välja, et akude laadimine sõltub ilmast, tootmisest ja sellest, mida elektrivõrk parajasti vajab, kuid lisas, et akude maksimaalne täislaadimine võtab veidi üle kahe tunni. „300 MWh on väga suur ühekordne maht, millega saaks katta Haapsalu-suuruse linna suvise elektritarbimise kahel ööpäeval,” ütles ta.

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Sakk rääkis, et tegelikult juhitakse akut vastavalt elektrisüsteemi vajadustele, näiteks Eleringi elektrisüsteemi tasakaalus hoidmiseks. „Põhjamaade praktika kinnitab, et hübriidpargid on parim viis ta

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