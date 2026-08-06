Juhtkiri: elutähtis ühendus

Laevaühendus Vormsiga on küll väga ja äärmiselt tähtis ning võimalik, et saareelanikele eluliselt vajalik, kuid ei ole elutähtis teenus. Sest ei kuulu vastavasse nimekirja. Nii võib kokku võtta Eesti riigi seisukoha, mida Lääne Elule vahendas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ametnik.

Hämmastav. Eesti riigis on eraldi regionaalminister olnud vist juba Mart Laari teisest valitsusest saadik; hiljem on see ametikoht valitsuses küll ühitatud mõne teisega, kuid sõna „regionaal-” on jäänud. Sest Toompeal on tundunud, et peaks tõsist tähelepanu pöörama regionaalasjadele, st elule väljaspool Tallinna ja Harjumaad. Aga kogu selle aja pole mõistetud, mis regioonide elanikele tegelikult korda läheb. Et mis teenused peavad perifeerias toimima, tulgu taevast või pussnuge. Või alaku streik.

Üks selliseid on ühendus. Juba talvel, jääteede epopöa ajal, näitas riik sama ministeeriumiga eesotsas üles hämmastavat võhiklikkust selles osas, et kui elutähtis on saartele ühendus mandriga. Nüüd