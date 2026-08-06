Päästjad said kaks valehäiret

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Kolmapäeval kl 15.29 sai häirekeskus teate, et Piirsalus tuleb metsast suitsu.

Teatele reageerisid Keila, Haapsalu ja Risti kutselised päästjad ning Palivere vabatahtlikud. Võimaliku põlengu asukoha väljaselgitamiseks kasutati drooni ja ATV-d. Põlengut ei leitud ja kell 16.49 lõpetasid päästjad otsingud.

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Arvatavasti levis lähedalasuvast Sooniste turbarabast kaugemale tolm, mis lõi mulje, nagu tuleks metsast suitsu.

Kl 20.36 said päästjad väljakutse Kullamaale, kus häirekeskusesse helistanu sõnul põles maja.

Kohapeal selgus, et ükski hoone leekides ei ole, küll aga põletas keegi puuoksi. Kõik ohutusnõuded olid täidetud ja lõke valvatud, nii et päästjad lahkusid.