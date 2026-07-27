Pääste: Haapsalus kõrbes pliidil toit

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24. juuli õhtul kell 17.15 sai häirekeskus teate, et Haapsalus Mulla tänaval tuleb viiekordsest kortermajast suitsu. Päästjate kohale jõudes oli kolmanda korruse korteri aknast näha suitsu, kuid mitte leeke.

Kuna korteris kedagi ei olnud, sisenesid päästjad rõdu kaudu korterisse. Suitsu tekitas kõrbema läinud toit. Kui korteriomanikud koju jõudsid, tuletati neile meelde, et pliidile või ahju valmima unustatud toit võib süttida ja põhjustada raskete tagajärgedega tulekahju.

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Kui see aga siiski juhtub ja valmiv toit ununeb, tuleb meeles pidada:

Toidu kõrbemise puhul päästab olukorra kiire reageerimine: minna kööki, lülitada pliit välja ning katta kõrbenud toiduga pott või pann kaanega. Esimene langetab kuumust ja teine takistab hapniku juurdepääsu ning põlemisprotsess peatub. Seejärel tuulutada tuba.

Juba põlema süttinud toidu kustutamisega peab olema ettevaatlik. Kui pannil või potis põleb õli, siis ei tohi mitte mingil juhul sellist põlengut kustutada veega. Vesi tekitab leegi lahvatuse ning inimene võib saada tõsiseid põletushaavu ning tulekahju võib sekundiga muutuda väga suureks.

Kui tuli on paisunud nii suureks, et seda ise kustutada enam ei saa, tuleb köögi uks ja võimalusel ka aknad sulgeda ning toast lahkuda ning kutsuda abi hädaabinumbril 112.