Haapsalus tossas prügiauto koorem, Kõmsil lekkis bituumen

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Laupäeval kell 10.01 said päästjad väljakutse Haapsalus Suur-Lossi tänavale, kus prügiautos läksid jäätmed kokku pressimisel tossama. Autojuht suutis põlengu pulberkustutiga ise ära kustutada. Kohale tõtanud päästjad tegid veega järelkustutust ja kontrollisid prügiauto üle.

Pühapäeval kell 14.22 said päästjad väljakutse Lääneranna valda Kõmsi küla parklasse, kus tsisternist oli maha lekkinud musta ainet. Lekkest informeeriti tsisterni omanikku, kes läks tooma uut mahutit, et aine – milleks osutus bituumen - ümber pumbata. Päästjad katsid maha voolanud bituumeni absorbentainega.