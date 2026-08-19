Lihulas põlesid prussid

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Teisipäeval, 18. augustil kell 19.57 kutsuti päästjad Lääneranna valda Lihulasse Oja tänavale, kus oli põlema läinud prussihunnik.

Päästjad jõudsid kohale kell 20.03 ja alustasid kohe kustutustöödega ning kell 20.06 oli põleng lokaliseeritud. Põles 3 tihumeetrit prussi. Põleng sai alguse prahi põletamisest metalltünnis, kust tuli levis edasi prussidele.