Uuemõisas algab roolõikus

Keskkonnaamet andis Haapsalu linnavalitsusele loa lõigata Uuemõisas Roomasti maatükil detsembrist 15. aprillini külmumata pinnaselt roogu.

Ameti luba oli roo lõikamiseks vaja, sest maatükk asub osaliselt piiranguvööndis.

Luba anti tingimusel, et niitmine toimub mosaiikselt ehk et niita ei tohi mitte suurtelt aladelt ühtlaselt, vaid niidetud alade vahele peab roogu kasvama jätma. Samuti tuleb vaba vee ääres säilitada püstine roog vähemalt 30 m laiuse ribana. See on vajalik, et lindudel säiliks pesitsemise ja varjumise võimalus.

Artikkel jätkub peale reklaami

Samuti ei ole niitmise käigus lubatud tekitada maapinnale roopaid. Niidetud pilliroogu ei tohi ladustada kaitsealal.

Eesti looduse infosüsteemi andmeil ei ole maatükil registreeritud kaitsealuseid liike, kuid see asub rannaniidul, mis kuulub nii Silma l