Haapsalu roostikust saab veiste karjamaa

Haapsalu linnavalitsus laseb maha võtta Tagalahe-äärse roostiku, mis jääb Aafrika ranna ja Randsalu oja suudme vahele, et tuua sinna veised. Martna mees Veiko Kirs oli eilseks Haapsalus roogu niitnud kaks päeva. Selle ajaga on umbes 40 hektarist kümme saanud lagedaks. Paar aastat tagasi sai Kirs tuntuks mitmekülgse rookombaini Mülkameister ehitajana, kuid see masin seisab praegu kodus. „Haapsalus on mugavam teha Belarus-traktoriga, aga see on kohandatud – tal on rattad laiad ja niiduk ette viidud,” ütles Kirs. Roolõikuse eesmärk on muuta Tagalahe kallas Aafrika ranna linnuvaatlustornist Randsalu ojani rannakarjamaaks, millele linn rendib veel sel aastal veised.

