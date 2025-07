Galerii: Göteborgi lapsed mängisid Haapsalu laval

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 20

Göteborgi eesti teatri lapsed mängisid esmaspäeval Haapsalus Ilon Wiklandi muuseumis „Printsess Eugeenia merereisi” – 1944. aasta suurpõgenemise lugu.

Ilon Wiklandi muuseumi õuel kõlas esmaspäeval enne etendust sulaselge eesti keel, kuigi lapsed, kes poole tunni pärast lavale astusid, on sündinud ja kasvavad Rootsis. „Üki, kaki, kommi, nommi, vanamees hüppas üle pommi,” kõlas avafraasina lavalt eestikeelne liisusalm, millele hiljem järgnesid Marie Underi värsiread: „Murede keskel ma magasin, vahel vaevade, kord veel tahaksin tagasi…”

Ei omavahel ega ajakirjanikuga rääkides võtnud lapsed kordagi rootsi keelt appi ja teadsid isegi sellist sõna nagu luiskama, sest see on lavastuses sees. Ema luiskab Eugeeniale ja Matsile, et neid on kutsutud Rootsi printsessi sünnipäevale. Kätte pannakse kõige ilusamad käpikud ja mõmmile õmmeldakse silm pähe, et see printsessi näeks, aga imelikul kombel tohib kaasa võtta vaid ühe kohvri ja vanemad lapsed ütlevad, et mingit peokutset ei ole ja põgenetaks