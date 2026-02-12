Eestlased hindavad Läänemaa muuseume

Kuula artiklit, 8 minutit ja 7 sekundit
Raudteemuuseumi tõi külalisi juurde suvelavastus „Viimane vaba suvi”. Foto: Malle-Liisa Raigla
Sihtasutuse lühendiga SALM moodustavad Haapsalu raekoda, linnusemuuseum, raudtee- ja sidemuuseum, Iloni Imedemaa ning Ants Laikmaa muuseum ning see on Läänemaa suurim mäluasutus. Väljaspool Tallinna ja Tartut paiknevate muuseumide arvestuses jõudis sihtasutus mullu viie kõige enam muuseumikaardiga külastatud mäluasutuse hulka.
Möödunud aastal tõusis sihtasutus Läänemaa Muuseumid muuseumikaardiga külastuste arvult üllatavalt kõrgele kohale kogu Eesti arvestuses.
