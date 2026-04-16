Linnamäe lihatööstus avas poe

Linnamäe lihapoes on iseteenindus. Foto Kaire Reiljan

Linnamäe lihatööstus avas aprillist vabriku väravas iseteeninduspoe, mis on avatud ööpäev läbi ja pakub valikut oma toodangust.

Poodi pääseb pangakaardiga viibates ja ostude eest tasutakse iseteeninduskassas. Müügil on Linnamäe lihatööstuse konservid, suitsuvorst, pelmeenid, mitut sorti liha, pasteet jms.

Linnamäe lihatööstuse tegevjuht Marko Hiiemäe ütles, et plaan iseteeninduspood avada küpses pikalt. „Soovisime pakkuda oma toodangut kohapeal eelkõige Läänemaa inimestele,” sõnas Hiiemäe.

Iseteeninduspood annab võimaluse hoida pood avatuna ööpäev läbi i