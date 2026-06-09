Turvaleppa tuleb uus looduskaitseala

Turvalepa hoiuala. Juhan Hepner

Keskkonnaamet valmistab ette Lääne-Nigula vallas Turvalepa looduskaitseala loomist.

Uus kaitseala moodustatakse praeguse Ehmja-Turvalepa hoiuala idapoolsest osast ja sellega piirnevaist must-toonekure ning väike- ja suur-konnakotka segapaari püsielupaikadest. Praeguse hoiuala läänepoolne osa jääb kaitse alla hoiualana ning selle nimeks saab Arumetsa hoiuala.

Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist Nele Saluveer ütles Lääne Elule, et Turvalepa looduskaitseala pindalaks on kavandatud 1276 hektarit, millest ligi 80 hektarit on uus, seni kaitseta olnud ala.

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Ligi 110 hektari ulatuses liidetakse kaitsealaga praegu püsielupaikadena kaitse all olevad alad. Ülejäänud ala jääb kaitse alla hoiualana, mille pindalaks saab 948 hektarit. Ligi 46 hektarit praegu hoiualal või püsielupaigas olevat ala on kavas aga arvata kaitse alt välja.

Saluveer selgitas, et elupaikade liitmine on vajalik, sest need moodustavad ühtse terviku juba kaitse all olevate metsa- ja soomassiividega.

„Loodusväärtuste tervikliku kaitse tagamiseks on vajalik kaitseala laien