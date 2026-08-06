Gerda Kiipli-Hiir: kuidas toime tulla vananevas ühiskonnas

Elanikkonna vananemine ei ole hüpoteetiline tulevikustsenaarium, vaid muutus, mis mõjutab üha rohkemate inimeste igapäevaelu. Paljudes peredes vajab keegi kõrvalabi, hooldust või tuge iseseisvaks toimetulekuks.

Statistikaameti prognoosi järgi väheneb järgmise veerand sajandi jooksul rahvaarv kõigis maakondades peale Harju- ja Tartumaa, kuhu koondub ligi kaks kolmandikku tööealisest elanikkonnast. Samas kasvab eakate osakaal pea kõikjal Eestis. Seega ootab Eestit ees olukord, kus järjest vähem tööealisi inimesi hakkab ülal hoidma süsteeme, mille koormus kiiresti kasvab.

2050. aastaks moodustavad üle 65aastased ligi kolmandiku rahvastikust ja üle 80aastaste arv peaaegu kahekordistub. Kasvab ka dementsussündroomiga inimeste hulk ning nende arv, kes vajavad igapäevaseks toimetulekuks pidevat tuge.

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Arenguseire Keskuse hinnangul vajavad ligi pooled üle 65aastastest pikaajalist hooldust või kõrvalabi, kusjuures märgatavalt kasvab abivajadus üle 80aastaste seas. Avalikus sektoris mu