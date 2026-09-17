Matsalu festivalil linastub poolsada loodusfilmi

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Matsalu loodusfilmide festivali avab poolteise tunni pikkune linateos kahest naabrist, keda võiks võrrelda „Tõe ja õiguse” Andrese ja Pearuga.

Inglise režissööri James Dawsoni „Derek vs Derek” portreteerib kaht tülitsevat naabrit – üks usub intensiivpõllumajanduse kõrgesse tootlusse, teine otsustab maa loodusele tagasi anda. Muidugi ei saa elu pärast seda enam rahumeeli edasi minna.

„Kaks elulaadi, kaks naabrit, kaks meest, kes näevad elu täiesti eri pilguga,” ütles Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Maris Altmann Lääne Elule. Tema sõnul võiks peategelasi võrrelda Tammsaare „Tõe ja õiguse” Andrese ja Pearuga.

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