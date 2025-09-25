Matsalu loodusfilmide festival tutvustab kormorane

Kuula artiklit, 1 minutit ja 11 sekundit 0:00 / 1:11



Nädala lõpuni kestval Matsalu loodusfilmide festivalil saab peale värskete dokumentaalfilmide vaatamise tutvuda ka aasta linnu kormoraniga.



Festivali tänavuseks tunnuslinnuks valitud kormoranist saavad külastajad rohkem teada rändnäitusel ja ettekandest.



Rändnäitus „Aasta lind 2025 – kormoran” on avatud Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses Penijõe mõisas kuni 12. oktoobrini. Eesti ornitoloogiaühingu koostatud näitus keskendub kormorani osale ökosüsteemis: milline on liigi mõju elupaikadele, aineringele, toiduahelale ja kalastikule. Tähelepanu pööratakse ka kormorani ohustavatele teguritele ning võetakse vaatluse alla kormoraniga seotud müüdid ja eelarvamused. Külastaja saab teada, milline on kormoranide pesaelu, mis on miljardi dollari guaano ning millistel vappidel on kormorani kujutatud.

Pühapäeval, 28. septembril kell 12 peab Penijõe mõisas kormoranide elust ettekande ornitoloogiaühingu linnukaitsespetsialist Kunter Tätte.



Nii näituse külastamine kui ka ettekandel osalemine on tasuta.



