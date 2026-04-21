Juhtkiri: hiidlaste väärt algatus

Mullu sai Hiiumaa viimaks Vabadussõja mälestusmärgi. Pikka aega oli Hiiu ainus maakond, kus sellist mälestusmärki polnud. Hiidlased planeerisid aastaid, vahepeal kerkis monumendi rajamise hind mitu korda ja viimaks pidi abikäe ulatama ka Eesti riik. Aga valmis see mälestusmärk sai, on omapärane ja igati uhke.

Mälestusmärgi rajamisest innustust saanuna otsivad hiidlased nüüd üle Eesti surnuaedadest Vabadussõjas osalenute haudu. Enamik neist on maetud kodusaarele, kuid osa on sängitatud mulda ka mandril, näiteks Haapsalus. Esmaspäeval tähistasidki Hiiumaa m