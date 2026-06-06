Juhtkiri: lasteaiakoha järjekorrata linn

Lasteaialaste arv Haapsalus on kahe aastaga kahanenud saja võrra, terve kuuendiku, mistõttu ei alusta uuel õppeaastal enam kaks lasteaiarühma. Loomulikult on selle juurpõhjus vähene sündimus ja lasteaiad on esimesed asutused, mis selle trendi teele jäävad. Õige pea tuleb Haapsalu linnal kärpekääridega minna koolide kallale.

Sündimuse suurendamiseks pole linnavalitsusel just erilisi hoobi. Kui juba riigi valitsus ja riigikogu ei suuda iivet kerkima panna, ei jaksa seda omavalitsuski. Niisiis tuleks Haapsalul lasteaia- ja koolivõrgu säilitamise nimel minna ikkagi seda teed, et üritada suurendada omavalitsuse elanikkonda, just nimelt lastega perede võrra. Siia tuleks püüda saada aa